Paola Turani a casa nuova | ecco dove andrà a vivere

(Di martedì 18 gennaio 2022) Procedono a vele spiegate i lavori di ristrutturazione di quella che diventerà ladi, Riccardo Serpella e il loro piccolo Enea. E’ ancora un work in progress e probabilmente ladimora (una villa da sogno con vista sui monti, piscina e zona wellness) non sarà pronta prima della fine dell’estate.

Advertising

annapisapasini : Sto guardando le storie di Paola Turani sulla nuova casa. Sto amando tutto, sogno una casa così. - fuegoyllamas : Invidiando molto la nuova casa di paola turani - _lasilviaaa : Ma la nuova casa di Paola Turani una volta completata sarà fighissima. - ladyviolettt : Che bellissimo il bimbo di Paola Turani - anodeforcruelty : Paola turani ha veramente creato il bambino più bello del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turani

TGCOM

Procedono a vele spiegate i lavori di ristrutturazione di quella che diventerà la nuova casa di, Riccardo Serpella e il loro piccolo Enea . E' ancora un work in progress e probabilmente la nuova dimora (una villa da sogno con vista sui monti, piscina e zona wellness) non sarà pronta ...Molti da parte di personaggi famosi e colleghi come: Michela Andreozzi, Francesca Rocco, Ana Laura Ribas, Gianmarco Valenza, Ludovica Valli, Ivana Mrazova ,. Ovviamente non sono mancate ...Michelle e Tomaso“. Hunziker e Trussardi: la loro storia d’amore e il passato dei due vip. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno iniziato a frequentarsi nel lontano 2011 e hanno fin da subito att ...Procedono a vele spiegate i lavori di ristrutturazione di quella che diventerà la nuova casa di Paola Turani, Riccardo Serpella e il loro piccolo Enea. E' ancora un work in progress e probabilmente la ...