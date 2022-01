No alla DaD, Azione Studentesca manifesta di fronte al Ministero: “Il futuro della Nazione non può crescere dinanzi a dei monitor” (Di martedì 18 gennaio 2022) Oggi Azione Studentesca Roma è in piazza con i rappresentanti d'istituto della capitale per ribadire l'assoluta contrarietà alla didattica a distanza, che dopo due anni non è più praticabile visti i disastrosi, nonché annunciati, effetti sulla crescita personale e interpersonale degli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022) OggiRoma è in piazza con i rappresentanti d'istitutocapitale per ribadire l'assoluta contrarietàdidattica a distanza, che dopo due anni non è più praticabile visti i disastrosi, nonché annunciati, effetti sulla crescita personale e interpersonale degli studenti. L'articolo .

luieleade : Sergio Mattarella: NO ALLA DAD PER GLI STUDENTI SENZA GREEN PASS - Firma la petizione! - orizzontescuola : No alla DaD, Azione Studentesca manifesta di fronte al Ministero: “Il futuro della Nazione non può crescere dinanzi… - alzobol : @jacopo_iacoboni Figlio in 1 elementare. Rientro in classe venerdì 7 (al sabato non si va a scuola). Sabato sera co… - Boobear917 : @adorexary Tranquilla! Anch'io questi giorni sto studiando,alla fine siamo andati quasi tutti in DAD,io sono in ritardo ma vabbè hahaha - SonkyK : RT @EBustreo: @Smeraldina70 Il problema sono i figli dallo psicologo perché hanno imparato a vivere davanti ad un computer grazie alla Dad.… -