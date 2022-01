Milan, le scuse dell’AIA: Serra verso un lungo stop (Di martedì 18 gennaio 2022) Non si sono fatte attendere le scuse dell’AIA. Evidente e grave, l’errore del direttore di gara Marco Serra, durante la gara Milan-Spezia disputatasi ieri sera. Il fischietto di Torino ha interrotto frettolosamente il gioco, ignorando il vantaggio, un’azione dei rossoneri che avrebbe portato al gol di Messias. L’arbitro si è scusato a fine partita, in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 18 gennaio 2022) Non si sono fatte attendere le. Evidente e grave, l’errore del direttore di gara Marco, durante la gara-Spezia disputatasi ieri sera. Il fischietto di Torino ha interrotto frettolosamente il gioco, ignorando il vantaggio, un’azione dei rossoneri che avrebbe portato al gol di Messias. L’arbitro si è scusato a fine partita, in L'articolo

