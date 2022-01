Lolita Lobosco 2, al via le riprese. Luisa Ranieri: “Contenta di tornare. Le donne amano il mio personaggio” (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stata una delle serie tv Rai più viste della scorsa stagione televisiva, ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, con una media di oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori. Numeri altissimi che hanno indotto la Rai a confermare il sequel che vede protagonista Luisa Ranieri. Il materiale per ‘Le indagini di Lolita Lobosco 2’ non manca, visto che la serie è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi di cui ancora tanti non sono stati trattati nella prima stagione. La seconda stagione, dunque, è pronta a partire. Ad annunciarlo è la stessa attrice partenopea in una intervista sul quotidiano La Stampa: “A fine febbraio cominciamo a girare la nuova serie. Sei puntate che, credo, andranno in onda entro l’anno. Le riprese terminano a fine ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stata una delle serie tv Rai più viste della scorsa stagione televisiva, ‘Le indagini di’, con una media di oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori. Numeri altissimi che hanno indotto la Rai a confermare il sequel che vede protagonista. Il materiale per ‘Le indagini di2’ non manca, visto che la serie è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi di cui ancora tanti non sono stati trattati nella prima stagione. La seconda stagione, dunque, è pronta a partire. Ad annunciarlo è la stessa attrice partenopea in una intervista sul quotidiano La Stampa: “A fine febbraio cominciamo a girare la nuova serie. Sei puntate che, credo, andranno in onda entro l’anno. Leterminano a fine ...

