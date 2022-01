LIVE Sinner-Sousa 6-4 7-5 4-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: due set e break di vantaggio per l’azzurro (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DE MINAUR 0-15 Aumentano gli errori di Sousa che sbaglia di dritto. 4-1 Sinner. Ha giocato una demi-volée strettissima e precisissima l’azzurro: che manualità! 40-15 In corridoio il dritto di Sousa: Sinner può salire sul 4-1. 30-15 Trova la riga Sinner con il rovescio. 15-15 Smorzata deliziosa di Sinner con i piedi dentro al campo. 0-15 Poco pronto Sinner in uscita dal servizio. 3-1 break Sinner! Ancora profondissimo il dritto di Sinner che mette pressione a Sousa che non regge questo ritmo. 15-40 Appena lungo l’attacco in contropiede con il dritto di ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DE MINAUR 0-15 Aumentano gli errori diche sbaglia di dritto. 4-1. Ha giocato una demi-volée strettissima e precisissima: che manualità! 40-15 In corridoio il dritto dipuò salire sul 4-1. 30-15 Trova la rigacon il rovescio. 15-15 Smorzata deliziosa dicon i piedi dentro al campo. 0-15 Poco prontoin uscita dal servizio. 3-1! Ancora profondissimo il dritto diche mette pressione ache non regge questo ritmo. 15-40 Appena lungo l’attacco in contropiede con il dritto di ...

