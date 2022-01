Liga 2021 2022 | pareggio all’ultimo respiro tra Cadice ed Espanyol

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Finisce in parità sul 2-2 traed, sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato de La. All’Estadio Nuevo Mirandilla di, la formazione ospite ha messo subito la testa avanti grazie alla rete di Manu Morlanes, propiziata dall’ottimo passaggio di Darder (10?). La risposta dei padroni di casa è arrivata nella ripresa con la rete di Negredo (55?). Quest’ultimo ha siglato anche un gol all’80’, poi annullato dal Var. Nei minuti di recupero però succede di tutto: Ivan Alejo porta in vantaggio i padroni di casa (90+1?) maarriva il gol di Raul de Tomas (90+6?) per il definitivo 2-2. Nell’altra sfida di oggi, martedì 18 gennaio, il Betis ha invece travolto l’Alaves 4-0. Per i padroni di casa ...

