Lazio | rinnovo Reina | Sarri ha dato il via libera per trattare

(Di martedì 18 gennaio 2022)hail viaper ildie lasi è subito messa a lavoro Pepee una storia d’amore con ladestinata a continuare. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante sia stato scavalcato nelle gerarchie da Strakosha, l’importanza dello spagnolo nello spogliatoio biancoceleste è altissima tanto cheha giàil suo personale benestare. Ilannuale, cheavrebbe comunque garantito automaticamente in caso di qualificazione europea, sembra soltanto una formalità. Pepe ha voglia di consolidare il suo ruolo da leader. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

Advertising

zazoomblog : Lazio rinnovo Sarri: il calciomercato sarà deciviso - #Lazio #rinnovo #Sarri: #calciomercato - LALAZIOMIA : CdS | Sarri ordina: “Lazio, avanti in Coppa Italia e riga dritto” - LazionewsEu : Sarri, questione rinnovo #Lazio #Sarri #LazioNewseu - zazoomblog : Live Mercato Lazio Sarri vicino al rinnovo. Milan pronto lassalto al difensore - #Mercato #Lazio #Sarri #vicino - morettweet : @MaurizioJj @TweetGino @romeoagresti Quello scudetto è stato vinto grazie al crollo della Lazio e lo sai meglio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio rinnovo

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Situazione portiere: Meret rifiuta ilCALCIOMERCATO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI La seconda parte della finestra di calciomercato potrebbe dunque portare alla ...... è il Veneto a guidare la classifica nazionale (76), davanti a Emilia Romagna (64) e(46). ...cittadini maggiorenni in materia avviene prevalentemente all'anagrafe comunale al momento del...Sarri ha dato il via libera per il rinnovo di Reina e la Lazio si è subito messa a lavoro Pepe Reina e una storia d’amore con la Lazio destinata a continuare. Come riferisce l’edizione odierna del ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Pepe Reina viaggia verso il rinnovo del contratto col placet di Maurizio Sarri: l’importanza dello spagnolo nello spogliatoio è fondamentale Pepe Reina ...