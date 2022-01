Jessica in lacrime dopo la puntata | Alessandro Basciano la consola

Advertising

mazuhiras : RT @scrivituoisogni: MA LE LACRIME DI JESSICA HANNO EFFETTI STUPEFACENTI? #jeru - Vale97B : RT @scrivituoisogni: MA LE LACRIME DI JESSICA HANNO EFFETTI STUPEFACENTI? #jeru - scrivituoisogni : MA LE LACRIME DI JESSICA HANNO EFFETTI STUPEFACENTI? #jeru - flowemss : CI VOLEVANO LE LACRIME DI JESSICA PER SVEGLIARTI STRONZO #jeru - Maurizi81919065 : Venerdì puntata princess Manuel e Lulù con lacrime ??e pretendo sorpresa a Jessica oltre che vinca il televoto #jessvip #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica lacrime

Grande Fratello

Delia è finita indopo questo confronto; Soleil si guardava soddisfatta nello specchio. La ... La signora Valeria si è scagliata controSelassié, usando anche delle parole molto pesanti ...Delia Duran si confida conSelassiè/ "Voglio che Alex capisca che?" Soleil Sorge ha poi ... scoppiando ine confidandosi con Davide Silvestri. La donna in particolare non riesce ad ...La prima parte della puntata è stata dedicata proprio all'entrata di Delia Duran nella dimora di Cinecittà. La modella ha provato a fare amicizia con i vari concorrenti e a racc ...Jessica Selassie in lacrime nel post puntata dopo le parole della mamma di Sophie Codegoni Ieri sera la mamma di Sophie ...