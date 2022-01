Isola dei famosi, svelati i primi nomi del cast: due big per Ilary Blasi (Di martedì 18 gennaio 2022) Fervono i preparativi per la prossima edizione dell’Isola dei famosi, a marzo su Canale 5. Sono stati svelati i primi nomi del cast, con due “big” di tutto rispetto per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 gennaio 2022) Fervono i preparativi per la prossima edizione dell’dei, a marzo su Canale 5. Sono statidel, con due “big” di tutto rispetto per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

emergenzavvf : Isola della Scala (VR) #18gennaio, #vigilidelfuoco al lavoro dalle 5 per spegnere l’#incendio nel capannone di un’a… - watsonperiodo : Non Biagio che vorrebbe partecipare all’Isola dei Famosi o al Grande Fratello #uominiedonne - ciotolina2004 : RT @QuanteStorieRai: 'Sono stato uno dei primi parenti ad arrivare sull'isola e sono rimasto l'ultimo' la testimonianza di Kevin Rebello ch… - thescrondo : @Ghofran17010492 @ActisEleonora92 ma se non avete un cazzo da fare perché non andate ad aprire i ricci col culo all'Isola dei famosi - MariaRo99325323 : @MarcoFinizio74 Ti capisco: seduto al sole con di fronte il mare, il profumo del caffè e dei dolci appena sfornati.… -