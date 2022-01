Il Permafrost sta diventando una minaccia: crisi in corso (Di martedì 18 gennaio 2022) I cambiamenti climatici in corso stanno diventando una minaccia e un pericolo sotto tanti punti di vista. Uno fra questi riguarda sicuramente lo scongelamento del Permafrost. Ma cosa sta succedendo realmente? Il Permafrost si sta sciogliendo – curiosauro.itIl Permafrost sta scomparendo Secondo una revisione scientifica completa, lo scongelamento del Permafrost artico, carico di miliardi di tonnellate di gas serra, minaccia le infrastrutture della regione e la vita in tutto il pianeta. Quasi il 70% delle strade, degli oleodotti, delle città e dell’industria, per lo più in Russia, sono altamente vulnerabili a causa di questo problema. Altri studi in merito, avvertono che il metano e la CO2 che fuoriescono dal suolo a lungo ghiacciato potrebbero ... Leggi su curiosauro (Di martedì 18 gennaio 2022) I cambiamenti climatici instannounae un pericolo sotto tanti punti di vista. Uno fra questi riguarda sicuramente lo scongelamento del. Ma cosa sta succedendo realmente? Ilsi sta sciogliendo – curiosauro.itIlsta scomparendo Secondo una revisione scientifica completa, lo scongelamento delartico, carico di miliardi di tonnellate di gas serra,le infrastrutture della regione e la vita in tutto il pianeta. Quasi il 70% delle strade, degli oleodotti, delle città e dell’industria, per lo più in Russia, sono altamente vulnerabili a causa di questo problema. Altri studi in merito, avvertono che il metano e la CO2 che fuoriescono dal suolo a lungo ghiacciato potrebbero ...

Advertising

ChiaraVernuccio : RT @OArtico: L’#Artico si sta riscaldando con una velocità doppia rispetto alla media globale, a causa della perdita del ghiaccio marino e… - ipazia2012 : RT @FerdinandoC: È stata una settimana in cui la scienza ha inviato un buon numero di dispacci. Per esempio: l'Artico sta crollando, perché… - OArtico : L’#Artico si sta riscaldando con una velocità doppia rispetto alla media globale, a causa della perdita del ghiacci… - ittebaniram : Il permafrost in Yakutia si sta assottigliando e i microbi in esso contenuti si stanno risvegliando. @NewYorker… - MazzeoMassimo : RT @radioalien: Lo scongelamento del permafrost sta per scatenare il caos nell’Artico -