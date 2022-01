Il Paìs e l’elogio di Modric il fuoriclasse che non invecchia mai

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 gennaio 2022) Estate 2020. Si torna in campo dopo la sospensione dei campionati per l’emergenza Covid. Luka, allora 34enne, giocò quei mesi con un’energia che non poté che colpire l’opinione pubblica, attirare l’attenzione. «Durante il lockdown ho lavorato sodo, due mesi senza fermarmi», disse. Titolare in otto delle dieci partite che hanno portato poi il Real Madrid a laurearsi Campione di Spagna. Così inizia l’articolo con cui El Pais si sofferma sulla seconda giovinezza di Luka. Da allora – scrive il giornale spagnolo – è passato un anno e mezzo. Il croato ha compiuto 36 anni a settembre eppure non accenna a calare. Il Real dipende ancora tantissimo dalle sue prestazioni econtinua a ripetere ogni tre giorni le solite nobili fatiche con l’entusiasmo di un ragazzino, praticamente sempre nell’undici titolare. Senza poter ...