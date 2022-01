Il dottor Torre: «Ecco la lettera dell'Ordine sul mio procedimento disciplinare» (Di martedì 18 gennaio 2022) Per vedere la lettera dell'Ordine dei medici di Salerno, cliccare qui sotto: convocazione giudizio Torre.pdf «Per un vero medico un paziente non è un numero né una malattia. Questa è la mia filosofia. E per questo finirò davanti all'Ordine dei medici». Il dottor Gerardo Torre, campano di Pagani, è un fiume in piena. Medico di emergenza-urgenza nell'ambito della Asl Salerno 1, ha 66 anni («Trent'anni di medicina: con la Croce rossa e con l'associazione da me fondata, Medicina itinerante, mi sono occupato di varie emergenze, dal terremoto dell'Aquila alla guerra in Libia»). Durante l'emergenza Covid Torre è andato a visitare a domicilio oltre 3.000 malati, nessuno dei quali è deceduto. Ma l'Ordine dei ... Leggi su panorama (Di martedì 18 gennaio 2022) Per vedere ladei medici di Salerno, cliccare qui sotto: convocazione giudizio.pdf «Per un vero medico un paziente non è un numero né una malattia. Questa è la mia filosofia. E per questo finirò davanti all'dei medici». IlGerardo, campano di Pagani, è un fiume in piena. Medico di emergenza-urgenza nell'ambitoa Asl Salerno 1, ha 66 anni («Trent'anni di medicina: con la Croce rossa e con l'associazione da me fondata, Medicina itinerante, mi sono occupato di varie emergenze, dal terremoto'Aquila alla guerra in Libia»). Durante l'emergenza Covidè andato a visitare a domicilio oltre 3.000 malati, nessuno dei quali è deceduto. Ma l'dei ...

