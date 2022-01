Green pass sullo Stretto, sciopero della fame del sindaco di Messina: «Bloccheremo la città» (Di martedì 18 gennaio 2022) Si dice pronto a bloccare Messina e da oggi inizierà lo sciopero della fame. Seconda notte in tenda per il sindaco Cateno De Luca, che da domenica mattina si è accampato alla rada San Francesco per protestare contro la norma che prevede l’obbligo del Green pass rafforzato per l’attraversamento dello Stretto. Ieri, inoltre, con una lettera il primo cittadino ha annunciato le sue dimissioni da sindaco. De Luca ha anche detto di volersi candidare alla presidenza della Regione. Cateno De Luca: «Bloccheremo la città» «Stamattina mi sento tutto rotto. C’è un’età per tutto, fisicamente ne risento…», dice il primo cittadino in una diretta Facebook, dicendosi pronto, però, ad alzare il livello ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Si dice pronto a bloccaree da oggi inizierà lo. Seconda notte in tenda per ilCateno De Luca, che da domenica mattina si è accampato alla rada San Francesco per protestare contro la norma che prevede l’obbligo delrafforzato per l’attraversamento dello. Ieri, inoltre, con una lettera il primo cittadino ha annunciato le sue dimissioni da. De Luca ha anche detto di volersi candidare alla presidenzaRegione. Cateno De Luca: «la» «Stamattina mi sento tutto rotto. C’è un’età per tutto, fisicamente ne risento…», dice il primo cittadino in una diretta Facebook, dicendosi pronto, però, ad alzare il livello ...

