Grande Fratello Vip 6, Nathalie Caldonazzo su Massimo Troisi: “al mondo manca una persona come lui” (Di martedì 18 gennaio 2022) Nathalie Caldonazzo al Grande Fratello Vip 6 ha ricordato Massimo Troisi: i due hanno avuto una relazione durata due anni. Nathalie Caldonazzo nella diretta del 17 gennaio del Grande Fratello Vip 6, ha ricordato Massimo Troisi: la concorrente ha condiviso con l'attore gli ultimi due anni della vita di lui. Nathalie Caldonazzo è stata una delle ultime concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6, nonostante questo in poco tempo è riuscita a conquistarsi le simpatie di una Grande fetta del pubblico del reality, tanto da risultare la favorita degli spettatori nel televoto della scorsa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022)alVip 6 ha ricordato: i due hanno avuto una relazione durata due anni.nella diretta del 17 gennaio delVip 6, ha ricordato: la concorrente ha condiviso con l'attore gli ultimi due anni della vita di lui.è stata una delle ultime concorrenti ad entrare nella casa delVip 6, nonostante questo in poco tempo è riuscita a conquistarsi le simpatie di unafetta del pubblico del reality, tanto da risultare la favorita degli spettatori nel televoto della scorsa ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - zia_ivy : RT @Si42634752: A pomeriggio 5 è stato detto che Alex e Delia siano d'accordo perché durante un fuori onda a Delia è stato chiesto come fac… - Soof1aaa : Io e mio fratello quando mio padre scopre che abbiamo detto una bugia grande quanto una casa #amici21 -