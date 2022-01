GF Vip | Lulù svela la data precisa dell’uscita di Manuel Bortuzzo

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 18 gennaio 2022) Chelasciasse la Casa del Grande Fratello Vip 6 prima del previsto è cosa nota da tempo, ma finora nessuno sapeva la. A rivelarla è stata la fidanzataSelassié, che parlando con Jessica le ha detto che deve approfittare di questi giorni per viversi appienoin quanto nel corso della prossima diretta, quella di venerdì 21 gennaio, il nuotatore lascerà il programma per via dei suoi problemi di salute e dei tanti chili persi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Nathalie Caldonazzo dà del malato ad Alex Belli: Delia Duran in crisi, le reazioni Esplode lo scontro tra lo squalificato e la new-entry bionda nel reality dei vip e la venezuelana si fa confortare da quest’ultima: il pubblico si divide ...