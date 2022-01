Gare di auto volanti, scelti i primi tre piloti per la EXA Series (Di martedì 18 gennaio 2022) Una donna e due uomini. Saranno addestrati prima virtualmente su un simulatore basato su Unreal Engine e poi avvicineranno gli speeder che teleguideranno nel campionato EXA Series... Leggi su dday (Di martedì 18 gennaio 2022) Una donna e due uomini. Saranno addestrati prima virtualmente su un simulatore basato su Unreal Engine e poi avvicineranno gli speeder che teleguideranno nel campionato EXA...

Ultime Notizie dalla rete : Gare auto F1, la data di presentazione della nuova Ferrari Manca solo un mese alla presentazione ufficiale della nuova auto che la Scuderia Ferrari utilizzerà per le gare di Formula 1 nel 2022. Il Cavallino ha fissato infatti la data in cui svelerà la monoposto al pubblico, il 17 febbraio 2022. Sarà la vettura con cui ...

Dopo il successo al cinema arriva su Sky il documentario su Marco Simoncelli ...allegro e scanzonato sempre pronto a divertirsi e a divertire con una battuta o mettendo un'auto di ... il pilota Mattia Pasini amico d'infanzia e primo compagno di team ai tempi delle gare in minimoto, ...

IndyCar | AJ Foyt firma Tatiana Calderón per le gare in circuito Motorsport.com - IT WRC | Hyundai al Rallye Monte Carlo, Neuville vola basso: “Puntiamo a concluderlo ed acquisire esperienza” Thierry Neuville non è stato mai troppo tenero con le nuove vetture Rally1 ibride che si apprestano a debuttare in gara nel WRC 2022, ma ora siamo giunti alla prova del nove del Rallye di Monte Carlo, ...

Porsche Taycan Turbo S, è lei la nuova Safety Car della Formula E La versione più potente della Porsche Taycan è stata scelta per il ruolo di Safety Car nella nuova stagione della Formula E ...

