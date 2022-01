Fabrizio Bentivoglio sulla serie Amazon | “Con Monterossi ho in comune Milano | Bob Dylan | l’età e l’Inter”

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 gennaio 2022)ha presentatoin sei episodi diretta da Roan Johnson e ispirata ai romanzi di Alessandro Robecchi: su Prime Video dal 17 gennaio. Per Rohan Johnson non è la prima volta alle prese con dei romanzi celebri da adattare per la televisione: dopo Il commissario De Luca, tratto dai libri di Carlo Lucarelli, e I delitti del BarLume, ispirati a quelli di Marco Malvaldi, tocca ora a Carlo, autore televisivo che passa alle indagini. Un po' come Jessica Fletcher. Disponibile su Prime Video dal 17 gennaio,è unacomposta da sei episodi, ispirati ai romanzi di Alessandro Robecchi "Questa non è una canzone d'amore" e "Di rabbia e di vento". Per il ruolo del protagonista è stato scelto ...