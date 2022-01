Eurovision Song Contest 2022 | Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico conducono il sorteggio delle semifinali

(Di martedì 18 gennaio 2022)L’di Torino si avvicina sempre più. Il primo passo ufficiale verso la manifestazione canora di portata internazionale avverrà martedì 25 gennaio alle ore 12 proprio nella città della Mole. In quella data, infatti, avverrà il passaggio di testimone tra Ahmed Aboutaleb, sindaco di Rotterdam (città ospitante 2021) e il primo cittadino del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su RaiPlay da Palazzo Madama a Torino e sarà accompagnato da un altro step decisivo per la rassegna musicale. Sempre da Palazzo Madama si deciderà infatti, tramite un’estrazione a sorte (Allocation Draw), la composizione del cartelloneprime due serate ...

Martedì 25 gennaio, a Torino, avverrà il passaggio di consegne tra Rotterdam e Torino : il primo passo ufficiale verso il 66esimo Contest che si terrà il 10,12 e 14 maggio nel ...