Dal 1 febbraio molti i luoghi dove i no vax non potranno entrare (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono queste le ultime indiscrezioni sul nuovo decreto ministeriale di Draghi che porterà nuove restrizioni dal 1 febbraio. Con l'ultimo decreto Covid è stato introdotto l'obbligo di vaccino per gli over 50 . Consentito ingresso Senza Green Pass: alimentari, supermercati, ipermercati, farmacie, parafarmacie, edicole, benzinai, negozi di carburante per il riscaldamento, articoli per animali, ottici, mercati all'aperto; le tabaccherie sono escluse, a meno che non si trovino all'interno di strutture più grandi o all'aperto. 20 gennaio servirà il Green pass base o rinforzato per andare dal parrucchiere, dal barbiere o dall'estetista 31 gennaio termina la chiusura per le discoteche 1 febbraio il green pass base o rinforzato per entrare nei negozi e negli uffici pubblici. 1 febbraio scattano le sanzioni da 100 euro ...

