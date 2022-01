Covid e trasporto scolastico a Fiumicino, Calicchio: “I protocolli ci sono ma serve buonsenso” (Di martedì 18 gennaio 2022) Fiumicino – “Leggere sulla stampa locale affermazioni che hanno del paradossale e parossistico sulla gestione del trasporto scolastico e, in generale dell’emergenza Covid, richiede un’attenta e seria riflessione sul livello a cui è arrivato il dibattito pubblico per il senso di protagonismo sfrenato di alcuni esponenti politici locali”. Così l’Assessore ai Trasporti e alla Scuola del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio, replica alle dichiarazioni di Roberto Severini (leggi qui). “Ad oggi, con un’emergenza ancora per niente cessata, assistiamo ad una continua mancanza di responsabilità che ha il solo effetto di inasprire inutilmente i toni, sobillare i cittadini già sufficientemente provati e rendersi responsabili di inutili, quanto dannose, spaccature nella società – prosegue ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022)– “Leggere sulla stampa locale affermazioni che hanno del paradossale e parossistico sulla gestione dele, in generale dell’emergenza, richiede un’attenta e seria riflessione sul livello a cui è arrivato il dibattito pubblico per il senso di protagonismo sfrenato di alcuni esponenti politici locali”. Così l’Assessore ai Trasporti e alla Scuola del Comune di, Paolo, replica alle dichiarazioni di Roberto Severini (leggi qui). “Ad oggi, con un’emergenza ancora per niente cessata, assistiamo ad una continua mancanza di responsabilità che ha il solo effetto di inasprire inutilmente i toni, sobillare i cittadini già sufficientemente provati e rendersi responsabili di inutili, quanto dannose, spaccature nella società – prosegue ...

