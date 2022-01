“Ciao Flavio” | la lettera di uno studente dell’ITI “G B Bosco Lucarelli”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo ladi A. T.,dell’ I.T.I. “G.B.” di Benevento, indirizzata a, il 16enne che ha perso la vita lungo il viadotto delle Streghe. “16 Gennaio 2021. Sei arrivato al capolinea anzitempo, il tuo cuore ha smesso di battere… è un dolore inimmaginabile. Il primo messaggio che vorrei diffondere è quello alla tua famiglia: vostro figlio è stato un esempio di vita per tutti coloro che lo hanno potuto conoscere anche per poco tempo.non è morto e non lo sarà mai: ha lasciato in ognuno di noi qualcosa che non potrà mai essere cancellata e quel qualcosa è frutto dell’educazione e dell’umiltà che gli avete impartito, trasmesso, forgiato… Le parole in questo momento lasciano il tempo che ...