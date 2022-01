Chiesa, dramma senza fine: data di rientra posticipata, quando torna? (Di martedì 18 gennaio 2022) Slitta ancora di qualche giorno il rientro in campo di Federico Chiesa, con il campione che si è visto rinviato l’intervento chirurgico. La Juventus aveva affidato quasi tutte le sue speranze di qualificazione alla prossima Champions League al talento e alla classe di Federico Chiesa, ma il grave infortunio subito dal figlio d’arte ha costretto i bianconeri a rivedere completamente le previsioni per il futuro. Non solo si è dovuto trovare un altro modo di giocare, perché nessuno nella rosa messa a disposizione di Massimiliano Allegri può pensare di sostituire in tutto e per tutto l’ex Fiorentina, ma ad aggravare la situazione si è aggiunta anche la grana legata al rinnovo contrattuale dell’altra stella Paulo Dybala. L’assenza dell’astro bianconero ha complicato e non poco anche i piani della Nazionale di Roberto Mancini, che a marzo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 18 gennaio 2022) Slitta ancora di qualche giorno il rientro in campo di Federico, con il campione che si è visto rinviato l’intervento chirurgico. La Juventus aveva affidato quasi tutte le sue speranze di qualificazione alla prossima Champions League al talento e alla classe di Federico, ma il grave infortunio subito dal figlio d’arte ha costretto i bianconeri a rivedere completamente le previsioni per il futuro. Non solo si è dovuto trovare un altro modo di giocare, perché nessuno nella rosa messa a disposizione di Massimiliano Allegri può pensare di sostituire in tutto e per tutto l’ex Fiorentina, ma ad aggravare la situazione si è aggiunta anche la grana legata al rinnovo contrattuale dell’altra stella Paulo Dybala. L’asdell’astro bianconero ha complicato e non poco anche i piani della Nazionale di Roberto Mancini, che a marzo ...

Advertising

NorbiatoLuca : @toselluc @FBiasin Però l'anno prossimo torna Chiesa, comprando una buona prima.punta al posto di Morata e investen… - LauraClaraCianc : @FranckAbed Caro Abed, conosco questo dramma di Show ma lo ho letto diversi anni fa. Non vorrei dunque ricordare ma… - Rematto4 : @F1N1no @romeoagresti Puntare su Paolo , perché potenzialmente è il più forte in rosa ed in A , perché è l’attuale… - chiesa_ettore : @p_finocchiaro @ScaltritiLab Il dramma della pandemia ha fatto rivalutare il taglio dei parlamentari,in fondo megli… - NewSicilia : #Newsicilia +++ DRAMMA IN #SICILIA - La strada è stata chiusa per mettere in sicurezza la zona +++ -