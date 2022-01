Auto elettriche - Battery swapping, a volte certe idee ritornano (Di martedì 18 gennaio 2022) L'idea è semplice quanto suggestiva: perché investire miliardi per colonnine ultrarapide, o perdere decine di minuti a quelle standard, quando basterebbe sostituire le batterie come in un banale telecomando? Parliamo del cosiddetto "Battery swapping", una soluzione di cui si è discusso a più riprese, fin dall'inizio della svolta elettrica, ma che finora non ha preso piede. Fallita in Israele, ripudiata da Elon Musk, che di scelte visionarie se ne intende, la soluzione resiste per ora in alcuni progetti di mobilità urbana, come l'eScooter125 del marchio Mó, lanciato dalla Seat, o quadricicli di nicchia, come l'italiana Birò, una microcar elettrica che fa proprio della batteria estraibile uno dei suoi punti di forza, fino alle concept come la Fiat Centoventi, dotata di accumulatori modulabili e divisi in cinque parti, tra cui quello collocata sotto i ... Leggi su quattroruote (Di martedì 18 gennaio 2022) L'idea è semplice quanto suggestiva: perché investire miliardi per colonnine ultrarapide, o perdere decine di minuti a quelle standard, quando basterebbe sostituire le batterie come in un banale telecomando? Parliamo del cosiddetto "", una soluzione di cui si è discusso a più riprese, fin dall'inizio della svolta elettrica, ma che finora non ha preso piede. Fallita in Israele, ripudiata da Elon Musk, che di scelte visionarie se ne intende, la soluzione resiste per ora in alcuni progetti di mobilità urbana, come l'eScooter125 del marchio Mó, lanciato dalla Seat, o quadricicli di nicchia, come l'italiana Birò, una microcar elettrica che fa proprio della batteria estraibile uno dei suoi punti di forza, fino alle concept come la Fiat Centoventi, dotata di accumulatori modulabili e divisi in cinque parti, tra cui quello collocata sotto i ...

Pierfra81893656 : RT @AscaniTobia: Comprano auto elettriche pensando di fare un favore al mondo. Chi glielo spiega che la corrente elettrica per cui fanno or… - CloacaDi : RT @AscaniTobia: Comprano auto elettriche pensando di fare un favore al mondo. Chi glielo spiega che la corrente elettrica per cui fanno or… - coniglione : @AscaniTobia Il signor 'mondodimotori'. La sua bio: 'ferrari ferrari ferrari'. In Germania, dove ci sono molte Tes… - disinformatico : @AscaniTobia @Mondodimotori Ah, ma allora non è ignoranza sul tema delle auto elettriche. È proprio voglia di dire… - disinformatico : @AscaniTobia Salve, guido auto elettriche da tre anni. Ho risparmiato oltre 3000 euro di carburante e non ho mai pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche Manca poco al debutto della Fiat Panda elettrica (e low cost) Secondo quanto anticipato dal presidente del brand, Olivier François, sarà una delle auto elettriche più economiche che si potranno trovare sul mercato. Il design dovrebbe essere minimalista e ...

Ad Autopromotec 2022 la nuova mobilità del XXI secolo Nel 2021 le immatricolazioni di auto elettriche pure ed elettriche plug - in hanno raggiunto in Italia una quota di mercato del 9,3%, mentre le altre ibride elettriche hanno toccato quota 29%. E' del tutto evidente che la ...

Norvegia, auto elettriche 2022: boom senza precedenti IL GIORNO Battery swapping, a volte certe idee ritornano La cinese Catl lancia il nuovo marchio Evogo e investe nelle stazioni di scambio degli accumulatori. Una soluzione fallita in Israele e scartata dalla Tesla. Ecco perché ...

Porsche Taycan Turbo S sarà la nuova safety-car del campionato di Formula E La prima auto sportiva completamente elettrica di Porsche sarà anche la nuova safety car della Formula E, e debutterà in pista al round di apertura di stagione del campionato del mondo di monoposto el ...

Secondo quanto anticipato dal presidente del brand, Olivier François, sarà una dellepiù economiche che si potranno trovare sul mercato. Il design dovrebbe essere minimalista e ...Nel 2021 le immatricolazioni dipure edplug - in hanno raggiunto in Italia una quota di mercato del 9,3%, mentre le altre ibridehanno toccato quota 29%. E' del tutto evidente che la ...La cinese Catl lancia il nuovo marchio Evogo e investe nelle stazioni di scambio degli accumulatori. Una soluzione fallita in Israele e scartata dalla Tesla. Ecco perché ...La prima auto sportiva completamente elettrica di Porsche sarà anche la nuova safety car della Formula E, e debutterà in pista al round di apertura di stagione del campionato del mondo di monoposto el ...