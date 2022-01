Vigliacchi Talebani | la guerra è finita e abbiamo perso L' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La. Provo vergogna a scrivere queste parole. Io,, che solitamente vi scrivo come imprenditore, questa volta metto da parte la mia professione e vi scrivo come uomo, come padre di famiglia e come Occidentale. Sono disgustato dal silenzio dei nostri rappresentati politici su quello che sta accadendo in Afghanistan. I tagliagole hanno preso il potere a Kabul e tutto quello che è stato fatto per garantire la libertà dei cittadini in tutti questi anni è andato distrutto in pochi mesi. Non esiste più libertà, non esiste più dignità, specialmente per le donne in quello Stato, e i nostri politici, una certa stampa e i paladini dei diritti, sopratutto delle dome, stanno semplicemente a guardare in un silenzio a due poco scandaloso. Mi fa rabbia ...