VIDEO | F1 | la Ferrari 2022 verrà presentata il 17 febbraio

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladà appuntamento al 17: ufficializzata la data di presentazione della vettura con cui Carlos Sainz e Charles Leclerc scenderanno in pista nella nuova stagione al via in Bahrain il...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ferrari

Motorsport.com - IT

Intervenuto a Sky Sport 24, Leo Turrini ha espresso una valutazione sulla promozione di Mick Schumacher come terzo pilota della Scuderia per la stagione 2022 di Formula 1, sottolineando come il tedesco si sia guadagnato questo ruolo grazie all'ottimo lavoro svolto in Haas. Nella classica conferenza stampa pre - festività, quest'...La scuderia di Maranello ha annunciato la data di presentazione della nuova monoposto ROMA - La monoposto Ferrari per il Mondiale 2022 di Formula 1 sarà presentata giovedì 17 febbraio. Ad annunciarlo ...Fissata la data in cui verrà svelata la monoposto per la nuova stagione, che celebrerà il 75 anni dell'azienda ...