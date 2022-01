Variante Omicron: il picco è vicino e le regole pronte a cambiare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute Sileri parla di un possibile aggiustamento delle strategie e nelle prossime settimane l'arrivo di una distinzione tra positivi e malati. Il ministro Speranza annuncia un tavolo tecnico con le regioni. Locatelli: «Riconsiderare sistema dei colori» Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute Sileri parla di un possibile aggiustamento delle strategie e nelle prossime settimane l'arrivo di una distinzione tra positivi e malati. Il ministro Speranza annuncia un tavolo tecnico con le regioni. Locatelli: «Riconsiderare sistema dei colori»

