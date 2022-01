Tonga dopo lo tsunami (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per ora non sono stati segnalati morti nell'arcipelago, ma le comunicazioni sono ancora interrotte e i voli militari di ricognizione dei danni sono appena partiti Leggi su ilpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per ora non sono stati segnalati morti nell'arcipelago, ma le comunicazioni sono ancora interrotte e i voli militari di ricognizione dei danni sono appena partiti

Advertising

Roby_Passarelli : Eruzione nel Pacifico, Tonga sotto la cenere dopo l’eruzione: “paesaggio lunare, non si può bere acqua” – FOTO - Davide_Picci : RT @picuzzo93: Pressure wave, onda d’urto, generata dall’esplosione del vulcano di Tonga. Inizialmente supersonica, poi a velocità del suon… - Rob_accia : RT @picuzzo93: Pressure wave, onda d’urto, generata dall’esplosione del vulcano di Tonga. Inizialmente supersonica, poi a velocità del suon… - picuzzo93 : RT @GianniBiNa: @picuzzo93 A Tonga esplode un vulcano, a Pellaro vola via un tovagliolo di carta dalla tavola 15 ore dopo. Tutto è collegat… - GianniBiNa : @picuzzo93 A Tonga esplode un vulcano, a Pellaro vola via un tovagliolo di carta dalla tavola 15 ore dopo. Tutto è collegato. -