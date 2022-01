Strudel salato di ricotta e spinaci | il piatto veloce e super gustoso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Una torta salata da gustare, sia appena sfornata che lasciata raffreddare, è sicuramente quella allodi. Questo rustico è perfetto da servire comeunico oppure come antipasto e può rivelarsi una ricetta svuotafrigo utilissima e irresistibile. Prepararlo si rivelerà davvero semplice e porterà via solo pochi minuti. Per realizzare la ricetta dellodioccorrono: 50 gr di prosciutto cotto a fette 150 gr di40 gr di parmigiano grattugiato 270 gr difresca Pepe Sale 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare Procedimento Prima di tutto bisogna pulire perfettamente glie successivamente lessarli per 10 minuti circa in acqua, ovviamente, già ...