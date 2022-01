Stretto di Messina, battaglia contro il super green pass: il sindaco si dimette (Di lunedì 17 gennaio 2022) E' culminata con le dimissioni la protesta del sindaco di Messina Cateno De Luca , accampato sullo Stretto da ieri contro l'obbligo di super green pass per l'attraversamento. Chi non è vaccinato non ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) E' culminata con le dimissioni la protesta deldiCateno De Luca , accampato sulloda ieril'obbligo diper l'attraversamento. Chi non è vaccinato non ...

Advertising

borghi_claudio : Se la sciocchezza è talmente grande che deve arrivare la magistratura... Fabio Messina bloccato allo Stretto perch… - GuidoDeMartini : ??FINALMENTE HA VINTO E TORNA A CASA! ??BLOCCATO allo Stretto perché senza SGP, IL TRIBUNALE LO AUTORIZZA A SALIRE SU… - Italia_Notizie : No a green pass per attraversare lo Stretto, sindaco di Messina invia lettera dimissioni - MaricaGusmitta : RT @Corriere: Green pass per attraversare lo Stretto, si dimette il sindaco di Messina (accampato al porto) - ma_gia : RT @gianluca826: Sindaco Messina Cateno De Luca occupa molo per protesta contro Super green pass. Il sindaco ha passato la notte in una ten… -