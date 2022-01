Sinistra in Consiglio a Bergamo: staffetta tra Roberto Cremaschi e Monica Corbani (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bergamo. Cambia il consigliere comunale che rappresenta Ambiente Partecipazione Futuro in Consiglio comunale a Palazzo Frizzoni. La lista, ottenendo nelle elezioni amministrative del maggio 2019 il 2,6% dei voti, aveva eletto un consigliere comunale nella persona di Roberto Cremaschi, che aveva raccolto il maggior numero di preferenze. A metà mandato, la lista ha valutato opportuno effettuare un avvicendamento, dando la possibilità ad altri di maturare l’esperienza di consigliere. Anzi, ad altre: infatti, dopo Cremaschi l’ordine delle preferenze vede tre donne, significativo risultato di una lista che aveva candidato più donne che uomini. Non avendo le prime due in lista accettato la nomina per ragioni familiari e professionali, ad assumere l’incarico sarà Monica ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022). Cambia il consigliere comunale che rappresenta Ambiente Partecipazione Futuro incomunale a Palazzo Frizzoni. La lista, ottenendo nelle elezioni amministrative del maggio 2019 il 2,6% dei voti, aveva eletto un consigliere comunale nella persona di, che aveva raccolto il maggior numero di preferenze. A metà mandato, la lista ha valutato opportuno effettuare un avvicendamento, dando la possibilità ad altri di maturare l’esperienza di consigliere. Anzi, ad altre: infatti, dopol’ordine delle preferenze vede tre donne, significativo risultato di una lista che aveva candidato più donne che uomini. Non avendo le prime due in lista accettato la nomina per ragioni familiari e professionali, ad assumere l’incarico sarà...

