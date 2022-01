Scuola, entro due settimane Figliuolo invierà le Ffp2 a metà degli istituti (solo per i docenti). Chiesto preventivo per altri 60 milioni di pezzi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Eppur qualcosa si muove. Le mascherine Ffp2 per gli insegnanti dei nidi, dell’infanzia e per quelli degli altri ordini e gradi di scuole dove ci sono in aula alunni esentati dall’indossarle sono arrivate nei primi 2.410 istituti. Stiamo parlando di 800mila dispositivi di protezione che la struttura commissariale per l’emergenza ha iniziato a distribuire, a seguito del monitoraggio del ministero dell’Istruzione, fatto per individuare il fabbisogno dei singoli plessi. Da ieri, inoltre, e per tutta questa e la prossima settimana, il generale Francesco Figliuolo provvederà – come conferma il ministero dell’Istruzione al Fattoquotidiano.it – a far avere 9.500.000 Ffp2 ai maestri e ai professori di altre 17.741 scuole. In totale entro fine mese, la metà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Eppur qualcosa si muove. Le mascherineper gli insegnanti dei nidi, dell’infanzia e per quelliordini e gradi di scuole dove ci sono in aula alunni esentati dall’indossarle sono arrivate nei primi 2.410. Stiamo parlando di 800mila dispositivi di protezione che la struttura commissariale per l’emergenza ha iniziato a distribuire, a seguito del monitoraggio del ministero dell’Istruzione, fatto per individuare il fabbisogno dei singoli plessi. Da ieri, inoltre, e per tutta questa e la prossima settimana, il generale Francescoprovvederà – come conferma il ministero dell’Istruzione al Fattoquotidiano.it – a far avere 9.500.000ai maestri e ai professori di altre 17.741 scuole. In totalefine mese, la...

