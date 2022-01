Sanremo 2022, ci sarà anche Fiorello sul palco? Arriva l’annuncio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mancano ormai una manciata di settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2022, ed in molti si chiedono se Fiorello sarà presente. Ecco l’annuncio del presentatore e tutte le indiscrezioni a riguardo. Il 16 gennaio Amadeus si è mostrato in macchina, ed ha annunciato di essere in viaggio verso Sanremo, dove rimarrà fino alla fine del L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mancano ormai una manciata di settimane all’inizio del Festival di, ed in molti si chiedono sepresente. Eccodel presentatore e tutte le indiscrezioni a riguardo. Il 16 gennaio Amadeus si è mostrato in macchina, ed ha annunciato di essere in viaggio verso, dove rimarrà fino alla fine del L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

RollingStoneita : #Amadeus l’ha annunciato al Tg1: «Saranno protagonisti assoluti della prima serata». La band, in collegamento da Lo… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, #Aka7even positivo: “Sto bene”. Il cantante in gara al Festival @FQMagazineit - IlContiAndrea : Buona lettura! #Sanremo2022, gli ascolti in anteprima dei 25 brani: Mahmood e Blanco, Elisa da podio. Sorprese da… - LasioAnna : RT @AllyCuppo: #cristinasanremo40 @CristinaDAvena @StefanoColetta2 @RaiUno @SanremoRai @Raiofficialnews Cristina D'avena Sanremo 2022 Noi l… - PieroCucinotta1 : RT @AllyCuppo: #cristinasanremo40 @CristinaDAvena @StefanoColetta2 @RaiUno @SanremoRai @Raiofficialnews Cristina D'avena Sanremo 2022 Noi l… -