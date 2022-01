Sanremo 2022 | chi è l’ex concorrente del GF Vip che condurrà il PrimaFestival?

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutto è pronto per la messa in onda della settantaduesima edizione del Festival di. Anche quest’anno, come di consueto, è previsto l’appuntamento con il, il programma preserale che servirà ad introdurre i telespettatori nel meraviglioso mondo del festival della canzone italiana. Per quest’anno si è scelto di affidare la guida di questa trasmissione a tre protagonisti, tra cui un’exdel GF Vip, scopriamo di chi si tratta. Anticipazioni e chi sono i conduttori deldiDall’1 al 5 febbraio andrà in onda il Festival di. Poco prima della messa in onda delle varie serate, però, ci sarà il consueto appuntamento con il, dove i ...