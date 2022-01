Sampdoria | D’Aversa esonerato | adesso è ufficiale

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Finisce l’avventura di Robertosulla panchina della. Fatale la sconfitta interna contro il Torino ed un ruolino di marcia che in ventidue partite ha visto conquistare venti punti per la squadra blucerchiata. “L’U.C.comunica di aver sollevato Robertodall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra – si legge nel comunicato– Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club”. Il favorito numero uno per la successione è Marco Giampaolo, domani lagiocherà a Torino contro la Juventus nel match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. SportFace.