Roma, arriva l’esito degli esami di Pellegrini: ecco quando tornerà (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sospiro di sollievo per Josè Mourinho, Lorenzo Pellegrini costretto ieri al forfait con il Cagliari per un problema accusato nel riscaldamento, si è sottoposto stamattina agli esami di rito. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono lesioni grazie soprattutto al fatto che Pellegrini si sia fermato in tempo. Pellegrini infortunio esamiL’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero Questa mattina i controlli hanno confermato l’infiammazione alla cicatrice del vecchio infortunio, una lesione al quadricipite della coscia destra. I tempi di recupero sono dunque molto più brevi di quanto si temeva, Pellegrini infatti salterà soltanto il Lecce in Coppa Italia e l’Empoli in campionato. Dunque, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sospiro di sollievo per Josè Mourinho, Lorenzocostretto ieri al forfait con il Cagliari per un problema accusato nel riscaldamento, si è sottoposto stamattina aglidi rito. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono lesioni grazie soprattutto al fatto chesi sia fermato in tempo.infortunioL’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero Questa mattina i controlli hanno confermato l’infiammazione alla cicatrice del vecchio infortunio, una lesione al quadricipite della coscia destra. I tempi di recupero sono dunque molto più brevi di quanto si temeva,infatti salterà soltanto il Lecce in Coppa Italia e l’Empoli in campionato. Dunque, ...

