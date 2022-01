Rigore Vlahovic, cucchiaio bloccato: primo rigore fallito in carriera (Di lunedì 17 gennaio 2022) rigore Vlahovic, l’attaccante serbo in Fiorentina-Genoa ha sbagliato il primo rigore nella sua carriera Fiorentina in vantaggio sul Genoa grazie al primo gol in viola di Odriozola, ma a far notizia è nuovamente Dusan Vlahovic. Il serbo, all’undicesimo minuto, ha infatti sbagliato il primo rigore della sua carriera. Un tentativo di cucchiaio fallio e neutralizzato da Sirigu, che ha così parato un tentativo dal dischetto dopo 20 tentativi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022), l’attaccante serbo in Fiorentina-Genoa ha sbagliato ilnella suaFiorentina in vantaggio sul Genoa grazie algol in viola di Odriozola, ma a far notizia è nuovamente Dusan. Il serbo, all’undicesimo minuto, ha infatti sbagliato ildella sua. Un tentativo difallio e neutralizzato da Sirigu, che ha così parato un tentativo dal dischetto dopo 20 tentativi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

