Red Canzian, la notizia dall’ospedale: le sue condizioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il musicista ricoverato per una grave infezione non ha partecipato al debutto del suo spettacolo “Casanova opera pop” a San Donà del Piave. Zaia: "Forza Red" Treviso, 16 gennaio 2022 - Red Canzian, ex dei Pooh, è ricoverato all'ospedale Cà Foncello di Treviso per una infezione che ha rischiato di generare una setticemia. A renderlo noto lo stesso bassista con un video messo in onda al termine del debutto dello spettacolo "Casanova opera pop", al quale l'artista ha lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo in scena a San Donà di Piave (Venezia). Mentre andava in scena l'anteprima dello spettacolo, il musicista era in ospedale, ricoverato a causa di una grave infezione cardiaca. La notizia dopo aver superato i momenti peggiori ha rivelato, nel video, solo a pericolo ormai passato “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il musicista ricoverato per una grave infezione non ha partecipato al debutto del suo spettacolo “Casanova opera pop” a San Donà del Piave. Zaia: "Forza Red" Treviso, 16 gennaio 2022 - Red, ex dei Pooh, è ricoverato all'ospedale Cà Foncello di Treviso per una infezione che ha rischiato di generare una setticemia. A renderlo noto lo stesso bassista con un video messo in onda al termine del debutto dello spettacolo "Casanova opera pop", al quale l'artista ha lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo in scena a San Donà di Piave (Venezia). Mentre andava in scena l'anteprima dello spettacolo, il musicista era in ospedale, ricoverato a causa di una grave infezione cardiaca. Ladopo aver superato i momenti peggiori ha rivelato, nel video, solo a pericolo ormai passato “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che ...

Advertising

zaiapresidente : ?????? FORZA RED, TORNA PRESTO! IL TUO POSTO E’ NEL CUORE DELLA MUSICA E DELLA GENTE! I miei più affettuosi auguri d… - repubblica : Red Canzian, l'ex Pooh in ospedale per un'infezione. Zaia: 'Riprenditi in fretta' - Adnkronos : #RedCanzian in ospedale per una grave infezione. #notizie - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Infezione al cuore: Red Canzian ricoverato a Treviso - novasocialnews : Red Canzian, l'ex Pooh ricoverato in ospedale -