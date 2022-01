Quirinale, scende in campo Rosy Bindi: “No a Berlusconi, sarebbe un’offesa alle donne” (video) (Di lunedì 17 gennaio 2022) In tanti la indicano come possibile candidatura femminile del centrosinistra, ma lei, Rosy Bindi, non si sbilancia, resta ai margini, non si autocandida, ma intanto si schiera apertamente contro qualcuno. Indovinate chi? Silvio Berlusconi. “Considero la sua candidatura irricevibile”, dice alla Sette, nel programma Atlantide, condotto da Andrea Purgatori. Rosy Bindi, esponente del Pd ed ex ministro della Salute, propone un profilo “simile a Sergio Mattarella”, parla di “moralità specchiata”, di “non appartenenza politica”, considera Berlusconi colpevole di aver proposto una riforma costituzionale che a lei non piaceva e aggiunge: “La sua elezione sarebbe offensiva nei confronti delle donne”, dice, facendo riferimento “al passato, ma anche al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) In tanti la indicano come possibile candidatura femminile del centrosinistra, ma lei,, non si sbilancia, resta ai margini, non si autocandida, ma intanto si schiera apertamente contro qualcuno. Indovinate chi? Silvio. “Considero la sua candidatura irricevibile”, dice alla Sette, nel programma Atlantide, condotto da Andrea Purgatori., esponente del Pd ed ex ministro della Salute, propone un profilo “simile a Sergio Mattarella”, parla di “moralità specchiata”, di “non appartenenza politica”, consideracolpevole di aver proposto una riforma costituzionale che a lei non piaceva e aggiunge: “La sua elezioneoffensiva nei confronti delle”, dice, facendo riferimento “al passato, ma anche al ...

