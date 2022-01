Quirinale | Renzi apre a Letta sul patto di legislatura Berlusconi? Non ha i numeri

Advertising

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Incubi. “Vi spiego il mio folle desiderio: Draghi al Quirinale e Renzi a Chigi” (Marcello V… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Fico studia un sistema per evitare le schede segnate. Renzi: “Governo dei leader? Ha senso”… - OperaFisista : Quirinale, Renzi: 'Berlusconi non ha alcuna chance di essere eletto' - marianomascoli1 : RT @matteorenzi: Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quir… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

A una settimana dallo start alle votazioni per il, sembra aprirsi una crepa nel muro dei partiti. Matteogiudica "sagge" le parole usate dal segretario Pd, Enrico Letta , nel lanciare l'idea del "patto di legislatura" fra tutte le ...Perché 'un'eventuale sconfitta sulpregiudicherebbe la sua carriera politica'. Il consiglio principe è dunque quello di offrire garanzie: ' Niente patti con Letta e' ma basta anche ...Per mesi l’auto-candidatura di Berlusconi è stata relegata a barzelletta dagli editorialisti più celebri, è stata presa sotto gamba come provocazione dai leader politici più ...Per Matteo Renzi, leader di Italia Viva, "Berlusconi non ha alcuna chance di essere eletto al Quirinale". Cos'ha detto.