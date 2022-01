Quell’uomo chiamato Rotondi che ha perso la testa per Berlusconi (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Deve trattarsi di un sosia, perché ai dc hanno insegnato la prudenza. Ma lui conferma: sono io e conto i voti per Silvio» Leggi su corriere (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Deve trattarsi di un sosia, perché ai dc hanno insegnato la prudenza. Ma lui conferma: sono io e conto i voti per Silvio»

Advertising

CarterNicK50 : RT @NICOLACATAR: “Metaforicamente la sua pelle diventa spazio privilegiato per comprendere, con vicinanza, il percorso professionale di que… - Elvira69787033 : @gloria11119 Si povero Ferit, da quell'uomo di legno come lho a chiamato nazli in giapponese ??si sta scegliendo come neve al sole ??? - NICOLACATAR : “Metaforicamente la sua pelle diventa spazio privilegiato per comprendere, con vicinanza, il percorso professionale… - melinoae : Non mi sto sentendo granché bene perché mi stanno facendo guilt tripping dato che mio padre ha il Covid e 'non l'ha… - Icardismoo : Mio padre mi ha appena chiamato dicendomi che Icardi era a Torino per le visite, lo ammazzo quell'uomo -