Per il Quirinale Silvio Berlusconi non ha i numeri, dice Matteo Renzi (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Vedremo se il centrodestra avanzerà formalmente una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quirinalizio di Berlusconi non ha i numeri. Che tristezza leggere di telefonate ai singoli parlamentari». Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi parla al Corriere a una settimana dall’avvio dell’elezione del presidente della Repubblica. «Non ho la doppia morale tipica di certa sinistra: giudicavo ridicolo che Ciampolillo fosse chiamato da Conte un anno fa per sostenere il governo e giudico ridicolo che Ciampolillo venga chiamato oggi da Sgarbi per passargli Berlusconi. Questi show telefonici squalificano la politica sia quando lo fa Conte sia quando lo fa Berlusconi. Torniamo alla sana politica e troviamo un nome di prestigio per l’Italia, in patria e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Vedremo se il centrodestra avanzerà formalmente una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quirinalizio dinon ha i. Che tristezza leggere di telefonate ai singoli parlamentari». Il senatore e leader di Italia Vivaparla al Corriere a una settimana dall’avvio dell’elezione del presidente della Repubblica. «Non ho la doppia morale tipica di certa sinistra: giudicavo ridicolo che Ciampolillo fosse chiamato da Conte un anno fa per sostenere il governo e giudico ridicolo che Ciampolillo venga chiamato oggi da Sgarbi per passargli. Questi show telefonici squalificano la politica sia quando lo fa Conte sia quando lo fa. Torniamo alla sana politica e troviamo un nome di prestigio per l’Italia, in patria e ...

CottarelliCPI : Vorrei al Quirinale una persona non solo di grande esperienza istituzionale e credibilità, ma che sia anche pacata… - FranAltomare : Maria che legge il Corano per risolvere una storia di #CePostaPerTe. È lei a dover salire al Quirinale? È lei a dover salire al Quirinale. - francesca_flati : Silvio #Berlusconi non avrà i nostri voti. Lo dico forte e chiaro, non possiamo accettare un pregiudicato per fro… - Max_Milano68 : RT @CottarelliCPI: Vorrei al Quirinale una persona non solo di grande esperienza istituzionale e credibilità, ma che sia anche pacata, equ… - Gianfranco19761 : RT @CottarelliCPI: Vorrei al Quirinale una persona non solo di grande esperienza istituzionale e credibilità, ma che sia anche pacata, equ… -