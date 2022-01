Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti: ecco quanto costeranno (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tornano a lievitare i prezzi di Netflix negli Stati Uniti e in Canada. La speranza (probabilmente vana) è che non accada lo stesso anche da noi. Il servizio di streaming, infatti, ha deciso nuovamente di adottare dei rincari con l’abbonamento Base che aumenta di un dollaro e arriva a 9,99 dollari al mese, lo Standard (2 dispositivi in contemporanea e Full HD) di 1,50 dollari fino a 15,49 dollari al mese e il Premium (4 dispositivi connessi e 4K) di due dollari arrivando a 19,99 dollari mensili. Stando a quanto riportato dal sito Telefonino.net, un portavoce dell’azienda ha dichiarato: “Stiamo aggiornando i nostri prezzi in modo da poter continuare a offrire un’ampia varietà di opzioni di intrattenimento di qualità. Come sempre, offriamo una gamma di piani in modo che i membri possano scegliere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tornano a lievitare idinegli Stati Uniti e in Canada. La speranza (probabilmente vana) è che non accada lo stesso anche da noi. Il servizio di streaming, infatti, ha deciso nuovamente di adottare dei rincari con l’abbonamento Base chedi un dollaro e arriva a 9,99 dollari al mese, lo Standard (2 dispositivi in contemporanea e Full HD) di 1,50 dollari fino a 15,49 dollari al mese e il Premium (4 dispositivi connessi e 4K) di due dollari arrivando a 19,99 dollari mensili. Stando ariportato dal sito Telefonino.net, un portavoce dell’azienda ha dichiarato: “Stiamo aggiornando i nostriin modo da poter continuare a offrire un’ampia varietà di opzioni di intrattenimento di qualità. Come sempre, offriamo una gamma di piani in modo che i membri possano scegliere un ...

