Music for Change, vince Francesco Lettieri. La premiazione a Casa Sanremo (Di lunedì 17 gennaio 2022) In occasione del 72° Festival di Sanremo ci sarà la conclusione della dodicesima edizione di “Music for Change – Musica contro le mafie Award“. Il contest, iniziato lo scorso giugno, oggi chiude con l’ultima fase: il Premio Stream, una Battle pacifica tra gli 8 finalisti a colpi di streaming sulla piattaforma Spotify. Si conferma vincitore il cantautore Francesco Lettieri con “Inverno” con oltre 25 mila ascolti che riceverà l’ambitissimo premio di 10mila euro per la realizzazione di un tour. Il premio in palio viene dal Bando Premi e concorsi di Nuovo Imaie, che ha visto “Music For Change” al primo posto in graduatoria su tutti i più importanti concorsi Musicali italiani. Seconda classificata la cantante nippo-milanese Kumi con il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) In occasione del 72° Festival dici sarà la conclusione della dodicesima edizione di “fora contro le mafie Award“. Il contest, iniziato lo scorso giugno, oggi chiude con l’ultima fase: il Premio Stream, una Battle pacifica tra gli 8 finalisti a colpi di streaming sulla piattaforma Spotify. Si conferma vincitore il cantautorecon “Inverno” con oltre 25 mila ascolti che riceverà l’ambitissimo premio di 10mila euro per la realizzazione di un tour. Il premio in palio viene dal Bando Premi e concorsi di Nuovo Imaie, che ha visto “For” al primo posto in graduatoria su tutti i più importanti concorsiali italiani. Seconda classificata la cantante nippo-milanese Kumi con il ...

Advertising

OltreleColonne : Music for Change – Musica contro le mafie vi da appuntamento a Sanremo tra premiazione, live e annunci di nuovi pro… - riviera24 : 'Music for Change-12th Musica contro le mafie award”, Francesco Lettieri vince il Premio Stream: la premiazione sar… - GrantCummins : Mozart: Sonata For Piano And Violin In E Minor, K.304 - 2. Tempo di minuetto · Hilary Hahn · Natalie Zhu… - Japan_Anime_Ota : LUXMAN Vintage Stereo Power Tube Amplifier Amp KMQ-60 #eBay #Japan #Sound #Music #Amplifier - vinyl_for_life : RT @FRONTIERFM: Rimini blue vintage ceramic vase by Aldo Londi/ gift/ by rediscova -