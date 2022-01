Milan-Spezia, il precedente di Genoa-Juventus: Rocchi convalidò gol dopo un fischio, segnò Thiago Motta (VIDEO) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Corsi e ricorsi della storia. Come sottolineato da Giuseppe Pastore su Twitter, c’è un precedente abbastanza recente di quanto visto in Milan-Spezia col gol di Messias cancellato da un precipitoso fischio precedente per un fallo dal limite sempre a favore dei rossoneri. E’ il 2009 e in Genoa-Juventus l’arbitro Rocchi, attuale designatore, fischiò con troppa foga un contatto, e a stretto giro di posta proprio l’allenatore attuale degli aquilotti, Thiago Motta, segnò. In quel caso, la rete fu convalidata, andando però contro il regolamento. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Corsi e ricorsi della storia. Come sottolineato da Giuseppe Pastore su Twitter, c’è unabbastanza recente di quanto visto incol gol di Messias cancellato da un precipitosoper un fallo dal limite sempre a favore dei rossoneri. E’ il 2009 e inl’arbitro, attuale designatore, fischiò con troppa foga un contatto, e a stretto giro di posta proprio l’allenatore attuale degli aquilotti,. In quel caso, la rete fu convalidata, andando però contro il regolamento. In alto il. SportFace.

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - DAZN_IT : Spezia: *ha bisogno di punti pesanti per salvarsi* Thiago Motta: 'Non dire altro' Napoli-Spezia 0-1 ? Milan-Spezia… - zazoomblog : Milan-Spezia Marelli: “Errore grave di Serra: è stato precipitoso” - #Milan-Spezia #Marelli: #“Errore - pisto_gol : Mil-Spe 1:2 L’incredibile errore di Serra, che ferma l’azione e annulla il 2:1 di Messias, e il gol al 95’ di Gyasi… -