Live Bologna-Napoli 0-2 | Doppio Lozano | si rivede Osimhen

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Vincere per restare attaccati al treno scudetto. Dopo la sconfitta di coppa con la Fiorentina, ilsfida ila domicilio e cerca punti preziosi per avvicinare l'Inter bloccata ieri...

Advertising

MondoNapoli : LIVE - Bologna-Napoli, doppio cambio per Spalletti: ritorna in campo Osimhen! - - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE / Serie A, Milan-Spezia: 1-1 arriva il gol di Agudelo; Bologna-Napoli: 0-2 - fcin1908it : LIVE / Serie A, Milan-Spezia: 1-1 arriva il gol di Agudelo; Bologna-Napoli: 0-2 - MondoNapoli : LIVE - Bologna-Napoli, Ancora Lozano ma tiro parato - - MondoNapoli : LIVE - Bologna-Napoli, primi cambi e ammonizioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Bologna

Thiago Motta Il tabellino di- Napoli 0 - 2leggi anche Serie A, i risultati: vincono Torino, Lazio e Juventus. HIGHLIGHTS 20' e 47' Lozano (N)(3 - 4 - 1 - 2): Skorupski; ...DIRETTA MILAN SPEZIA (RISULTATO1 - 0): LA SBLOCCA LEAO NEL RECUPERO A pochi secondi dall'intervallo il Milan sblocca la ...l'Inter - che deve comunque recuperare la gara con il- in testa ...71' - Doppia sostituzione per il Napoli: si rivede in campo Osimhen che rimpiazza Mertens. Esce anche Lozano ed entra Politano. 19.18 - Dopo 1' di recupero finisce il primo tempo. Napoli avanti 1-0 gr ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live. 66' - Altro cambio in casa Bologna: esce Soriano ed entra Vignato. 64' - Proteste degli azzurri per una trattenuta ...