LIVE Berrettini-Nakashima 4-6 6-2 3-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’americano conduce il terzo set (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.51 Sembrano esserci problemi allo stomaco per l’azzurro anche se non preoccupanti. 04.50 Medical time-out per Berrettini. 3-4 Vola via rapido anche il settimo gioco del terzo set. 40-30 Prima vincente dell’americano. 30-30 Nakashima perde la diagonale di diritto. 30-15 Scappa via la risposta dell’azzurro. 15-15 Troppo lento l’americano in uscita dal servizio. 15-0 Prima vincente di Nakashima. 3-3 Servizio a zero per il romano che appare più sicuro di sé. 40-0 Ace #14 per Berrettini. 30-0 Servizio e diritto lungolinea del laziale. 15-0 Gran prima di Berrettini. 2-3 Si salva l’americano dopo aver annullato anche una palla break. AD-40 Ace esterno di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.51 Sembrano esserci problemi allo stomaco per l’azzurro anche se non preoccupanti. 04.50 Medical time-out per. 3-4 Vola via rapido anche il settimo gioco delset. 40-30 Prima vincente del. 30-30perde la diagonale di diritto. 30-15 Scappa via la risposta dell’azzurro. 15-15 Troppo lentoin uscita dal servizio. 15-0 Prima vincente di. 3-3 Servizio a zero per il romano che appare più sicuro di sé. 40-0 Ace #14 per. 30-0 Servizio e diritto lungolinea del laziale. 15-0 Gran prima di. 2-3 Si salvadopo aver annullato anche una palla break. AD-40 Ace esterno di ...

