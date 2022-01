L’identità digitale muove l’impresa. Ghezzi (Infocamere) spiega come (Di lunedì 17 gennaio 2022) Essere imprenditori nell’era digitale è una sfida che si vince attraverso il cambiamento di abitudini e convenzioni consolidate. Biglietti da visita e contratti firmati intorno a un tavolo, ad esempio, sono immagini di un modo di condurre gli affari che poco si addice alla velocità della Rete. Non basta introdurre robot e intelligenza artificiale nei processi organizzativi e produttivi della propria azienda o usare i big data se poi restiamo attaccati alla nostra vecchia “identità analogica”. Nell’era del new normal, la nostra identità si è evoluta lungo i piani e le linee invisibili delle relazioni che oggi collegano sulla Rete persone, cose, organizzazioni, idee. Un cambiamento che coinvolge tanto i grandi quanto i piccoli imprenditori. L’emergenza degli ultimi due anni ha messo centinaia di migliaia di loro davanti ad una realtà a lungo ignorata perché ritenuta – a ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 gennaio 2022) Essere imprenditori nell’eraè una sfida che si vince attraverso il cambiamento di abitudini e convenzioni consolidate. Biglietti da visita e contratti firmati intorno a un tavolo, ad esempio, sono immagini di un modo di condurre gli affari che poco si addice alla velocità della Rete. Non basta introdurre robot e intelligenza artificiale nei processi organizzativi e produttivi della propria azienda o usare i big data se poi restiamo attaccati alla nostra vecchia “identità analogica”. Nell’era del new normal, la nostra identità si è evoluta lungo i piani e le linee invisibili delle relazioni che oggi collegano sulla Rete persone, cose, organizzazioni, idee. Un cambiamento che coinvolge tanto i grandi quanto i piccoli imprenditori. L’emergenza degli ultimi due anni ha messo centinaia di migliaia di loro davanti ad una realtà a lungo ignorata perché ritenuta – a ...

