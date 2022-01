La Sposa, esordio da record e Serena Rossi si supera col suo sacrificio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Serena Rossi al debutto con la nuova fiction di Rai 1, La Sposa, sbaraglia tutti i record e si supera in emozioni e bravura. Al suo fianco c’è Giorgio Marchesi che interpreta il personaggio di Italo, l’uomo che è costretta a Sposare. La Sposa, quando vanno in onda le pRossime puntate I primi due episodi della Sposa sono andati in onda domenica 16 gennaio in prima serata su Rai1 e hanno incollato al televisore ben 5.983.000 spettatori pari al 26.8% di share, aggiudicandosi il titolo di trasmissione più vista della sua fascia. Le successive puntate saranno trasmesse sempre su Rai 1 dalle 21.30 per domenica 23 gennaio, per un totale di 6 episodi che sono tutti rivedibili su RaiPlay. Serena Rossi, il ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 gennaio 2022)al debutto con la nuova fiction di Rai 1, La, sbaraglia tutti ie siin emozioni e bravura. Al suo fianco c’è Giorgio Marchesi che interpreta il personaggio di Italo, l’uomo che è costretta are. La, quando vanno in onda le pme puntate I primi due episodi dellasono andati in onda domenica 16 gennaio in prima serata su Rai1 e hanno incollato al televisore ben 5.983.000 spettatori pari al 26.8% di share, aggiudicandosi il titolo di trasmissione più vista della sua fascia. Le successive puntate saranno trasmesse sempre su Rai 1 dalle 21.30 per domenica 23 gennaio, per un totale di 6 episodi che sono tutti rivedibili su RaiPlay., il ...

