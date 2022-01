LA PUPA E IL SECCHIONE: UN REALITY IN STUDIO PER LA RIPARTENZA DI BARBARA D’URSO (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manca ancora l’ufficialità ma la notizia ormai è nota e la macchina produttiva è partita. Torna “La PUPA e il SECCHIONE” che segna ritorno di BARBARA D’URSO in prima serata, stavolta in quel di Italia 1. La D’URSO è una risorsa targata Mediaset. Ricordiamo le parole di Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti stagionali. “Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei tornerà in un prime time di intrattenimento”. La quadra è stata trovata con La PUPA e il SECCHIONE. Intanto da oggi, 17 gennaio, la D’URSO torna dal lunedì al venerdì alle 17.25 al timone di Pomeriggio 5 tra cronaca, attualità e gossip. Poi La PUPA e il SECCHIONE. Il team è in via di definizione: non ci sarà Cristiano Malgioglio per ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manca ancora l’ufficialità ma la notizia ormai è nota e la macchina produttiva è partita. Torna “Lae il” che segna ritorno diin prima serata, stavolta in quel di Italia 1. Laè una risorsa targata Mediaset. Ricordiamo le parole di Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti stagionali. “Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei tornerà in un prime time di intrattenimento”. La quadra è stata trovata con Lae il. Intanto da oggi, 17 gennaio, latorna dal lunedì al venerdì alle 17.25 al timone di Pomeriggio 5 tra cronaca, attualità e gossip. Poi Lae il. Il team è in via di definizione: non ci sarà Cristiano Malgioglio per ...

Advertising

bubinoblog : LA PUPA E IL SECCHIONE: UN REALITY IN STUDIO PER LA RIPARTENZA DI BARBARA D'URSO - MiScoccioTroppo : Incredibile di come alcuni personaggi come Cristiano Malgioglio e Alba Parietti hanno voltato le spalle a Mediaset… - Iamdavide1 : Esigo la Cipriani giurata alla pupa e il secchione, insieme a Barbara e insieme alla Elia e Flavia Vento. E nessuno… - 05Frenk : RT @Iamdavide1: Mettete la Cipriani alla pupa e il secchione, con Barbara d'urso, Antonella Elia e Flavia Vento! Piersilvio ascoltami! ????#… - Iamdavide1 : Mettete la Cipriani alla pupa e il secchione, con Barbara d'urso, Antonella Elia e Flavia Vento! Piersilvio ascolta… -