La caduta del dio Djokovic

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tennis dei tornei è una questione di soldi o di valori? A me pare che questa sia la domanda che ci pone la vicenda orrenda del mito. Quando vinci tutto quello che si può vincere, quando dovunque ti presenti incontri torme di adoratori, quando davanti a te si apre il Nilo in due e intorno a te non ci sono che inchini, la più difficile delle imprese è restare persona. Anon è riuscito, dispiace dirlo (lo dico da tennista amatoriale appassionata di tornei). 25 milioni di euro all’anno dagli sponsor sono il prezzo pagato al campione. Ma sono anche, io credo, la stima del suo valore come modello di comportamento.Noi amiamo un tennista per come gioca, ma anche e soprattutto per come è. Il suo tennis è il risultato del suo carattere, delle sue scelte di vita, della sua morale. Il tennis è sport ma è anche e soprattutto carattere. Tra ...